Ambiente: Musumeci, un migliaio Comuni senza piano Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono un migliaio i Comuni che ancora non si sono dotati di un piano comunale di Protezione civile. Lo ha chiarito il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Ambiente della camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Il piano comunale per le emergenze, ha chiarito il ministro, “non è strumento che salva da ogni pericolo ma serve, in fase preventiva per far conoscere ai cittadini le vulnerabilità del territorio e, in caso emergenza, per dare un primo concreto orientamento per adottare le prime misure”. Per colmare questa lacuna, per il ministro, bisogna ragionare su un “sistema che possa mettere a disposizione dei comuni un team di esperti per redigere il piano e renderlo pubblico, in tempi ragionevoli”. I Comuni, dunque, “debbono dotarsi di una struttura di Protezione civile”, ha concluso il ministro Musumeci. (Rin)