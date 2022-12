Infrastrutture: incontro Salvini-commissari Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta incontrando allo Smart road center di Anas i commissari straordinari per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere stradali sottoposte a commissariamento. In totale - viene riferito - sono 34 opere stradali per 127 interventi complessivi. Decisiva accelerazione per sei cantieri, pronti a partire o appena partiti. Da Nord a Sud: SS20 Tunnel del Tenda (Piemonte); Raccordo autostradale tra l’A4 e la Val Trompia (Lombardia); Aurelia-bis a La Spezia (Liguria); Grosseto-Fano (Toscana); SS4 Salaria (Lazio-Marche); SS106 (Calabria). Nelle ultime settimane i tecnici del Mit hanno anche lavorato ininterrottamente per evitare che gli interventi di Anas destinatari dei fondi Fsc 2014-2020 fossero definanziati. Sono 24 gli interventi prioritari, per un valore di 4,5 miliardi di euro, per salvare quelli a rischio definanziamento e mettendo in sicurezza “pezzi” importanti di opere come la “Orte-Civitavecchia”, l’Aurelia-bis in Liguria, la Garganica in Puglia e alcuni interventi sulla Salerno-Reggio Calabria. La proposta di Anas andrà al Cipess entro la fine dell’anno e questo consentirà alla stessa Anas di appaltare tante opere stradali entro la primavera del 2023. (Rin)