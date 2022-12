Sanità: la Radiologia Interventistica Body del Cardarelli di Napoli diventa centro di riferimento regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uoc di Radiologia Vascolare e Interventistica dell'Aorn Cardarelli, diretta da Raffaella Niola, è stata individuata dalla Regione Campania come Centro di riferimento regionale. La struttura del Cardarelli è già stata riconosciuta dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (Sirm) quale centro di eccellenza nazionale. L'Uoc di Radiologia Vascolare e Interventistica dell'Ospedale Cardarelli è l'unico presidio in Italia con la presenza di medici e operatori sanitari pronti ad intervenire 24 ore su 24 (in altri casi il medico viene chiamato a casa), così da poter intervenire in tempi rapidissimi. Gli interventi di radiologia interventistica vengono effettuati sul sistema delle arterie e delle vene, utilizzando una macchina radiografica (angiografo) e sistemi per "riparare" le vene, bloccare emorragie, effettuare drenaggi, fare biopsie. Per Raffaella Niola, "il Riconoscimento quale Centro di Riferimento è frutto del grande lavoro che tutta la squadra porta avanti da anni. Il coordinamento di tutte le attività, ci darà la possibilità, in collaborazione con gli altri presidi regionali, di costruire percorsi assistenziali sempre più integrati così da migliorare i tempi di gestione del paziente". Il Centro di Radiologia Interventistica del Cardarelli effettua circa 9000 procedure di intervento l'anno: in base ai dati rilevati dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica è la struttura italiana che effettua il maggior numero di procedure sul territorio nazionale. Le sole procedure in emergenza effettuate annualmente sono circa 1000, garantendo supporto h24 alle attività di Pronto Soccorso. (Ren)