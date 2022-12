Imprese: la salernitana Savino Solution diventa SpA e società benefit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portare in 14 anni un'azienda, frutto del sogno e della visione di un giovane imprenditore, a diventare una SpA e una società benefit. Questa la strada della Savino Solution, azienda con sede a Salerno che si occupa di sostenere le imprese nei processi di digitalizzazione, aiutandole a liberarsi dalla carta. Prossimi obiettivi l'apertura di una sede in Irlanda e la quotazione alla Borsa Euronext Growth Milan, dedicata alle PMI dinamiche e innovative. I motivi del passaggio dell'azienda da srl a SpA sono stati spiegati dal fondatore dell'azienda, Nicola Savino, nella conferenza stampa organizzata presso la sede di Confindustria Salerno: "Siamo partiti in una mansarda e oggi siamo orgogliosi ed emozionati di questo risultato che rappresenta un punto di partenza. Una direzione che ci porterà a lanciare nuovi brevetti e a rafforzare la mission di aiutare le aziende a essere più agili, veloci e trasparenti con il digitale. Con l'obiettivo di espanderci in Europa, aprendo una sede in Irlanda e a quotarci in Borsa", ha spiegato Savino. (segue) (Ren)