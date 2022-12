© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riapre, con un progetto di lunga durata, l'Auditorium della Porta del Parco a Bagnoli. Dal 20 dicembre al 2 gennaio sono in programma concerti di Natale, ma l'Amministrazione garantirà la fruizione della struttura anche nei mesi successivi. Per la stagione estiva è previsto l'utilizzo del Pontile Nord per attività di intrattenimento e spettacoli". Così ha reso noto il Comune di Napoli. (ren)