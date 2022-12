Sviluppo sostenibile: Forum Cnpr, Patriarca (Fi): da governo 565 mln per Green new deal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di investimenti responsabili ha parlato Mario Turco (senatore del M5s in commissione Finanze e Tesoro): "Sappiamo bene quanto sia difficile oggi per le imprese investire nel capitale di rischio in un mercato sempre più incerto e con la speculazione e gli aumenti dei prezzi e dei tassi di interesse senza freni. Un ruolo importante possono giocarlo gli investitori istituzionali per la sostenibilità economica sociale e ambientale. Finanza sostenibile, sviluppo sostenibile e responsabilità sociale sono tre aspetti imprescindibili per realizzare una produzione economica etica. Per valutare bene il rapporto tra rischio e rendimento occorre, dunque, affiancare valutazioni sempre più di natura sociale e ambientale accanto a quelle tradizionali. Gli investimenti responsabili non speculativi - ha aggiunto Turco - sono strumenti di promozione del cambiamento sociale. In questa prospettiva la redditività deve essere valutata nel medio e lungo termine. Ma i criteri Esg da soli non bastano. E' necessario sostenere la transizione energetica oltre ad avviare, come abbiamo proposto al governo, un superbonus energia per le imprese per consentire alle aziende di autoprodurre energia da fonti rinnovabili". Secondo Andrea Mascaretti (deputato di Fratelli d'Italia nelle Commissioni Bilancio e Lavoro): "Bisogna incentivare gli investimenti di medio/lungo periodo con i quali si cerca di coniugare la massimizzazione del rendimento con finalità di ordine sociale, di buongoverno o etiche in generale. I cambiamenti climatici e la serie di emergenze degli ultimi anni hanno accelerato quello che prima del 2020 era un timido trend, e oggi è un obiettivo mondiale al centro delle politiche economiche della maggior parte delle grandi potenze, Europa compresa. Il Pnrr offre sicuramente prospettive positive per obiettivi importanti legati a giustizia, sanità, istituzioni e innovazione e saranno necessari dei miglioramenti. La direzione tracciata è quella giusta ma bisogna lavorarci ancora per correggere il tiro e realizzare tutti gli obiettivi. Il governo e le istituzioni devono adottare una visione integrata e di lungo periodo sulla programmazione e la realizzazione dei programmi individuati. Serve un salto di qualità, occorrono azioni concrete soprattutto nel contrasto alla povertà, nel sostegno alla crescita economica e dell'occupazione". (segue) (Ren)