Pnrr: Mase, messa a dimora per 1,8 milioni di alberi, superato obiettivo previsto per 2022 (2)

- Più in particolare, la messa a dimora degli alberi è avvenuta sulla base del Piano di forestazione urbana ed extraurbana, che rappresenta lo strumento per permettere ai soggetti attuatori, cioè le Città metropolitane, di seguire una metodologia comune basata su solidi riferimenti scientifici, in modo da individuare e piantare le specie di albero più coerenti con le specifiche caratteristiche biogeografiche ed ecologiche dei diversi territori coinvolti. Il conseguimento dell'obiettivo è stato reso possibile dal lavoro delle Città metropolitane interessate, che hanno presentato i progetti al Mase e attuato la piantumazione, e grazie alla collaborazione del Cufa - Arma dei Carabinieri, Comando unità forestali ambientali e agroalimentari- che ha fornito più di due milioni di semi. (Com)