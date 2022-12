Turismo: domani l'inaugurazione del Villaggio di Natale di Amalfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un sogno ad occhi aperti il Villaggio di Natale che sarà inaugurato martedì 20 dicembre alle ore 16 al Parco Pineta di Amalfi, comune in provincia di Salerno, tra le attrazioni più attese del cartellone eventi previsto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Lo spirito natalizio pervade ogni angolo, con piazze, vicoli, lungomare che tornano ad animarsi, tra musica, street parade di gruppi folkloristici, zampogne e ciaramelle in simbolo di fortuna e felicità. "Il Villaggio di Babbo Natale regalerà felicità e sorrisi – ha sottolineato l'assessore all'Infanzia, Francesca Gargano – 'Imparare giocando': è questo l'obiettivo finale del cartellone pensato per i più piccoli. Sorprenderli, leggere l'emozione nei loro occhi, stimolare la loro curiosità e la fantasia attraverso i laboratori creativi. Abbiamo registrato un record di prenotazioni per la letterina di Natale su carta di Amalfi. Centinaia di bambini hanno aderito all'iniziativa presso il Museo della Carta di Amalfi. È stata un'esperienza entusiasmante anche per noi vedere ogni bimbo realizzare il suo foglio di carta pregiata e, successivamente, scrivere la propria lista dei desideri da spedire a Babbo Natale. Un'occasione di aggregazione, ma anche di trasmissione di un sapere antico, qual è la lavorazione artigianale delle nostre cartiere. Anche il Villaggio di natale, come tutti gli eventi in programma ad Amalfi, sarà ad ingresso gratuito, perché tutti i piccoli devono sperimentare la gioia e l'allegria: il Natale è la festa di tutti". "Il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni, fino ad arrivare alla Vigilia del 24 dicembre con un meraviglioso spettacolo di prosa e musica pensato appositamente per i nostri bambini e le loro famiglie– ha spiegato l'assessore agli Eventi, Enza Cobalto – Sarà bello e divertente potersi muovere tra luci e decorazioni. La terrazza sul mare del porto di Amalfi sarà soprattutto location di tanti laboratori a tema che si alterneranno di giorno in giorno: i bimbi prepareranno il panettone e decoreranno i biscotti. E poi ci sarà il mago dello zucchero filato, le caldarroste e tanti show per ridere insieme e sognare con i personaggi delle fiabe. Infine, ad attenderli, il nostro meraviglioso Babbo Natale. Gli eventi, però, non si concluderanno con il Natale, ma proseguiranno fino all'Epifania. Sarà una vera festa della famiglia, perché siamo convinti che conquisterà adulti e piccolini". (segue) (Ren)