Turismo: domani l'inaugurazione del Villaggio di Natale di Amalfi (2)

- Tanti gli appuntamenti in cartellone aspettando Natale. Venerdì 23 Dicembre alle ore 11:30, in Località Castello a Pogerola ci sarà lo spettacolo itinerante "InCantabosco - Le leggende del Natale": Un percorso immersivo fra fiabe, leggende e natura, durante il quale si vivrà una coinvolgente avventura: aiutare gli elfi del bosco a salvare le tradizioni del Natale, risolvendo indovinelli, una caccia al tesoro e tante altre attività da svolgere in compagnia, tra musica, giochi e canti, a cura della Compagnia Citrea. Il 24 Dicembre, invece, è la Vigilia di Natale, il giorno più frenetico dell'anno! Dove saranno finite le renne di Babbo Natale?! Lo scopriremo insieme con lo spettacolo "Rudolph dal naso rosso", la storia della più celebre fra le renne e dei suoi fantastici amici, in compagnia del Grande Elfo e della regina Tormentilla. La pièce teatrale, a cura della Compagnia Citrea, si terrà alle ore 11:00 e alle ore 12:30 al Parco Pineta, tra le attrazioni del Villaggio di Natale. Martedì 27 Dicembre presso la Chiesa di San Pietro a Tovere, alle ore 11, è in programma lo spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Citrea, "Al Castello di Arendelle", con i protagonisti del celebre film Frozen, Elsa, Anna, Olaf e Kristoff, impegnati a decorare il loro castello per le feste natalizie, quando si accorgono che manca qualcosa... riusciranno a ritrovare tutti insieme il vero senso del Natale?! Le feste di Natale e Capodanno ad Amalfi proseguono all'insegna dell'incrocio tra tradizione e modernità venerdì 30 Dicembre alle ore 11:00, in Piazza della Bussola ad Amalfi, con il laboratorio creativo per bambini e ragazzi "Gli strumenti del Capodanno Folk Amalfitano". La musica e le antiche tradizioni del folklore amalfitano ci offrono uno spunto per realizzare un magnifico laboratorio di Capodanno, a cura de Il Mondo di Naty. Che feste sarebbero, però, se prima di rientrare a scuola non arrivasse anche al Befana a portare i suoi doni? O il suo carbone a chi è stato più cattivo? E così spazio alla fantasia e all'estro giovedì 5 Gennaio alle ore 11:00, all'Arsenale della Repubblica di Amalfi, per il laboratorio creativo per realizzare la propria calza fatta a mano, tutta hand made? È il simbolo dell'Epifania, che ogni bimbo lascia ai piedi del letto in attesa di ritrovarla, al risveglio, piena di dolciumi. Ad Amalfi la prepareremo tutti insieme! Per poi proseguire con lo spettacolo sempre in Arsenale, alle ore 18:00, Amalfi: un vero show con "La Bottega della Befana". (Ren)