Cultura: oggi e domani due appuntamenti per educare i giovani alla sana nutrizione nel salernitano

- Biologicamente, la campagna informativa finanziata dalla Regione Campania dedicata al biologico e al sistema di certificazione Sqnpi, chiude il calendario delle attività del 2022 con due appuntamenti con i giovani e lo sport. Questo pomeriggio, Lunedì 19 Dicembre alle 17,00, l'incontro è con i ragazzi dell'Asd Pallavolo Battipaglia. presso lo Stadio Pastena con la collaborazione del nutrizionista Giuseppe Fresa per parlare del benessere garantito da una buona agricoltura e da una sana alimentazione. Mentre Domani, Martedì 20 Dicembre alle 17,00 il team di esperti incontrerà i ragazzi dell'Asd Cilento Academy, presso la piscina comunale di Casal Velino alle 18,00 con la partecipazione della nutrizionista Alessandra Di Giacomo. Una tappa interessante perché quest'anno il Cilento è stato premiato migliore Bio-Distretto d'Europa dall'Unione Europea, con le sue mille aziende biologiche e un centinaio di comuni coinvolti. Avvicinare i ragazzi direttamente alle aree di produzione e alle aziende è forse il vero passo di svolta. "La salute dei consumatori è nelle mani dei contadini - ha commentato Carmine Papace, Presidente di TerrAmore promotrice del progetto - Insegnamo ai ragazzi ad andare direttamente in fattoria, questa è la vera cultura di chi pretende un'agricoltura sana. Saper scegliere chi produce il nostro cibo è l'unica arma a nostra disposizione per portare in tavola la qualità di ciò che mangiamo. Per evitare di incappare negli inganni della pubblicità, è fondamentale saper riconoscere la vera realtà che sta dietro al singolo prodotto". Le certificazioni del biologico e del Sqnpi possono offrire più sicurezza sulla filiera di produzione e lavorazione ma quello che cerchiamo di insegnare ai giovani è di fare ancora di più. "Ci sentiremo soddisfatti - ha concluso Papace - quando avremo spinto le persone ad uscire di casa per incontrare direttamente i produttori che lavorano nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Gli agricoltori oggi hanno una grande responsabilità e la nostra salute è in stretta relazione con il lavoro del contadino. Dalla cura che avrà dedicato alla terra, dalla scelta dei semi alle tecniche di difesa dagli agenti patogeni, dipenderà la qualità del nostro cibo e anche il nostro benessere". Gli appuntamenti di Biologicamente rientrano nella campagna informativa finanziata dalla Regione Campania, dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica - (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l'azione di "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014/2020. (Ren)