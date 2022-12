Napoli: presentato in consiglio comunale il rapporto annuale delle iniziative contro le mafie di Libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare del comune di Napoli di via Verdi il Rapporto annuale delle iniziative intraprese per la lotta contro le Mafie da parte degli esponenti di "Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". All'incontro, promosso dall'Ufficio di presidenza del consiglio comunale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, la presidente del Consiglio Enza Amato, l'assessore ai Beni Confiscati Antonio de Iesu, Mariano di Palma e Riccardo Christian Falcone di Libera. Nel corso dell'incontro è stata inoltre presentata da Giuliano Ciano della Nuova Cooperazione Organizzata l'iniziativa - sostenuta quest'anno dall'Ufficio di presidenza - "Pacco alla Camorra", un paniere di prodotti di agricoltura realizzato dalla NCO, il cui ricavato sarà devoluto alla rete delle cooperative sociali che operano sui beni confiscati alle organizzazioni criminali. "La ricerca prova, per il secondo anno consecutivo, ad indagare un tema fondamentale quando si parla di beni confiscati cioè il tema della trasparenza – ha spiegato Riccardo Cristian Falcone, responsabile settore beni confiscati di Libera Campania - I comuni destinatari di beni confiscati hanno l'obbligo per legge di pubblicarne l' elenco, è una modalità per consentire ai cittadini di conoscere qual è la situazione sul proprio territorio che è la precondizione per ragionare su qualsiasi ipotesi di riutilizzo sociale. In Campania questi dati sono abbastanza confortanti, circa il 62% dei 138 comuni Campani destinatari di beni confiscati ne pubblica l'elenco, chiaramente con modalità e con caratteristiche diverse, però è già un dato importante per ragionare sulle prospettive di riutilizzo. Abbiamo attribuito ai comuni un punteggio che varia da zero (assenza di pubblicazione) a cento (quasi perfetto) ed il comune di Napoli è tra i sette comuni campani che ha punteggio pieno; dato sicuramente importante". (segue) (Ren)