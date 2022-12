Autonomia: Carfagna, sui Lep Calderoli mente, governo Draghi ne ha finanziati tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui Lep il ministro Calderoli o non sa di cosa parla o mente sapendo di mentire. In ogni caso fa disinformazione". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Ricordo a Calderoli che nella scorsa legge di bilancio il governo Draghi ha finanziato tre Lep: asili nido, trasporto scolastico per gli studenti con disabilità e assistenti sociali. Dire perciò che non sono mai stati approvati livelli essenziali delle prestazioni è semplicemente falso. Il ministro confonde le acque, per accelerare su un progetto di autonomia differenziata pericoloso, da farsi a colpi di dpcm, ignorando il Parlamento e senza prevedere risorse per i Lep. Una riforma destinata ad accrescere i divari e a disegnare un'Italia sempre più divisa, a scapito di chi è già più indietro, quindi Sud e aree periferiche del Paese. In una parola, una 'porcata'. La specialità della casa", conclude Carfagna. (Rin)