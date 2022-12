Pd: De Luca, da congresso mi auguro rinnovamento ma è impresa quasi impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che dal congresso possa arrivare un rinnovamento del Pd, ma si tratta di un'impresa quasi impossibile. C'è da augurarsi per l'equilibrio della vita politica italiana che ci possa essere un rinnovamento radicale e totale di tutta la classe dirigente". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione dei nuovi treni regionali alla Stazione Centrale di Napoli. "Il presupposto - ha spiegato De Luca - è mettere da parte tutti quelli che in 15 anni sono stati in organismi dirigenti del Pd e nei governi nazionali. Tutti, nessuno escluso. E' l'unica possibilità di ridare vitalità alla democrazia italiana e una forza progressista che garantisca dialettica politica seria nel Paese". Il congresso, ha proseguito De Luca, "è costruito su regole demenziali e autoreferenziali. Mi hanno detto che il tesseramento al Pd si paga con la carta di credito, con il pos, con la motivazione di evitare pacchetti di tessere. Ma non era più semplice obbligare ognuno ad andare a farsi di persona la tessera? Mi dicono anche di 28 euro per il tesseramento a persona, ma dove vive questo gruppo di miserabili? Un gruppo dirigente miserabile che ha lavorato per anni per creare correnti, e sottocorrenti, gruppi e sottogruppi, del tutto indifferenti al lavoro sui territori, a militanza, sacrificio e risultati. Abbiamo avuto dirigenti cooptati, gente senza il voto neanche della madre, solo anime morte". (Ren)