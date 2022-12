Pozzuoli: pista su ghiaccio, musica e cabaret per il Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pista di pattinaggio su ghiaccio gratuita installata presso il lungomare Sandro Pertini ed uno spettacolo di musica e cabaret in Piazza della Repubblica per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Sono le iniziative approvate dall'amministrazione comunale di Pozzuoli (Na) sulla base alle proposte giunte in seguito ad un avviso pubblico destinato all'organizzazione degli eventi tra Natale e l'Epifania. Il tradizionale Veglione di Capodanno nel cuore del centro storico sarà come sempre ricco di artisti con uno spettacolo che si protrarrà fino all'alba e sarà condotto da Mino Monelli. Il pre-show vedrà esibirsi sul palco la nostra concittadina Tonia Madonna e la Zero DB-Band. Subito dopo sarà la volta delle percussioni di Ciccio Merolla e, a seguire, la big band di Demo Morselli e Marcello Cirillo rileggerà il repertorio dei più grandi successi della musica leggera e internazionale. Il divertimento sarà assicurato da Biagio Izzo, con la sua comicità dirompente. Spazio anche alla melodia con Rosario Miraggio, Ivan Granatino ed un grande ospite a sorpresa. Concluderà i festeggiamenti Dj Spillo, che con il suo set di suoni elettronici, farà ballare il pubblico fino al sorgere del nuovo giorno. (segue) (Ren)