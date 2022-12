Ischia: De Luca, ritorno a casa in sicurezza per gli sfollati. Evitare altri morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre dato per scontato che dopo 10 giorni dal disastro subentrasse un fenomeno di rimozione del tema. Ora però a Casamicciola bisogna dire con chiarezza che il ritorno nelle abitazioni precedenti presuppone un piano per la sicurezza e una verifica delle condizioni. Non possiamo correre il rischio di avere altri morti". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Credo si debba fare di più - ha aggiunto - per dare certezze alle attività produttive ma anche alle famiglie. Dobbiamo prevedere dei risarcimenti per le attività produttive interrotte e prevedere anche la monetizzazione per i residenti che dovessero scegliere di andarsene perchè la vecchia casa non è in sicurezza. Quindi dobbiamo prevedere delle misure nazionali di aiuto . Occorre sensibilità e serietà per evitare che i cittadini che sono stati sgomberati vivano questa situazione con un senso di abbandono totale. Quanto agli abitanti delle case abusive, è un tema complicatissimo. Il tema tecnico va affrontato sul piano tecnico, quello sociale va affrontato sul piano sociale. Se qualcuno resta per strada, quale che sia il passato, va aiutato. Come Regione siamo stati l'unica istituzione che ha stanziato subito il doppio di quello che ha stanziato il governo nazionale. Cercheremo nei prossimi mesi anche di dare un aiuto alle singole persone, se da parte del governo non ci sarà il sostegno necessario". (Ren)