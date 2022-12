Università: la Federico II lancia il programma online gratuito dedicato al mondo della finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come funzionano i mercati finanziari? Quali sono i fattori che influenzano l'andamento dei prezzi? Per comprendere la struttura delle economie moderne, il ruolo delle banche e degli intermediari, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha realizzato con Federica Web Learning e DiSES, Dipartimento di Economia e Statistica, il programma online interamente gratuito "Finance". La struttura del programma di studio "Finance" e dei singoli corsi MOOC si avvale dell'esperienza dei docenti maturata nel tempo con gli studenti del Master in Economics and Finance (MEF), offerto in lingua inglese dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, giunto quest'anno alla sua 27esima edizione. Un'esperienza preziosa che ora si estende online a tutti gli studenti interessati che avranno, così, la possibilità di confrontarsi con un ambiente di ricerca internazionale e stimolante, di alto livello formativo. Il DISES è stato nominato nel 2018 centro di eccellenza e ospita il Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), al settimo posto tra gli istituti di ricerca italiani in economia e tra i primi 200 istituti di ricerca nel mondo secondo il portale IDEAS/RePEc. I cinque corsi sono fruibili gratuitamente online in modalità asincrona e si rivolgono a giovani laureati e professionisti del settore finanziario che desiderano approfondire le loro conoscenze sul funzionamento dei mercati, sul ruolo svolto dagli intermediari finanziari e acquisire dimestichezza con i modelli economici più diffusi. Tutti i MOOC sono realizzati in lingua inglese per dare agli studenti la possibilità di confrontarsi in un contesto internazionale e di costruire una carriera professionale o accademica sia in Italia sia all'estero. (Ren)