Napoli: Camera di Commercio approva Bilancio di Previsione e nuovo Statuto (2)

- "In più - ha aggiunto Fiola - abbiamo 'Impresa in un giorno', collegata a Unioncamere, che consente una consulenza gratuita agli enti pubblici, a cui ha aderito l'85% dei Comuni di Napoli e provincia; un dato che, anche in questo caso, ci consente di avere una leadership italiana. Insomma abbiamo fatto passi da gigante in un tempo medio, che si può definire breve se si considera anche il biennio a cavallo della pandemia Covid. Aggiungo che, per la prima volta nella storia dell'Ente, abbiamo restituito i soldi delle imprese alle imprese. Sono stati realizzati bandi per oltre 150 milioni di euro toccando tutti gli ambiti di interesse: lo sviluppo tecnologico, l'abbattimento dei tassi d'interesse su prestiti e mutui, la promozione turistica per periodi di destagionalizzazione o l'internazionalizzazione. In 4 anni, chi oggi va via sbattendo la porta, non ha scritto un rigo di proposta. Durante le sedute consiliare, oltre a una guerriglia rumorosa quanto sterile, nessun contributo è stato dato per il sostegno alla vita delle imprese. Eppure voglio lanciare un appello – ha concluso Fiola - proprio nell'interesse delle imprese: venite con un programma, con idee concrete, praticabili e, magari, anche inedite. Però gradirei che l'incontro fosse pubblico, anche alla presenza dei media, per poter valutare realmente la qualità delle proposte, con l'unico obiettivo di dare alle imprese il necessario sostegno e contributo". (ren)