Cultura: domani a Napoli il concerto "Un ponte tra oriente e occidente" - foto

- Domani, presso l'Arciconfraternita dei Pellegrini - Chiesa delle SS Trinità, Via Portamedina 41, alle 19.30, il concerto "Un ponte tra oriente e occidente", in programma tra le attività delle Acli di Napoli per le festività natalizie, nell'ambito della rassegna "Altri Natali -Il Natale dei Popoli". Un concerto di musiche e canti legati alla Natività di origini maltesi e alle tradizioni nordafricane. Un evento unico e originale che unisce il fascino delle atmosfere delle suoni mediorientali alla tradizione napoletana. Un intreccio tra culture con canti natalizi in lingua maltese, araba, greca e napoletana, accompagnati da strumenti antichi legati alla tradizione magrebina. In scena anche brani di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, poesie di Raffaele Viviani e una suggestiva e singolare lettura in napoletano della Sura n. 9 del Corano. Uno spettacolo prezioso che esplora mondi, culture e religioni diverse, per trasmettere un messaggio di inclusione e di pace tra Popoli. Alle percussioni, Marzouk Mejri, Amine Ezzalzouli (Ghembri) e Badre Boiautlan; Attrici Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; Soprano: Linda Airoldi; Arpa: Gianluca Rovinello; Violino: Isabella Parmiciano. (Ren)