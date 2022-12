Imprese: da Intesa San Paolo 10 milioni per la crescita sostenibile de La Regina di San Marzano, con garanzia Sace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La dedizione ed il grande impegno da parte della nostra intera organizzazione aziendale, dal management interno ai collaboratori agli operai fino ai fornitori e agli stessi clienti che hanno sempre apprezzato la bontà e la qualità della nostra produzione e dei prodotti sia del pomodoro pelato che del sugo pronto, che hanno condotto l’azienda verso la valorizzazione del nostro territorio e principalmente a garantire il riconoscimento del Made in Italy oltre oceano. Sono sinceramente grato ad Intesa Sanpaolo per aver saputo riconoscere il sacrificio passato e presente, ma soprattutto per aver creduto nei successi futuri che stiamo costruendo con altrettanta dedizione ed inoltre ringrazio SACE che affianca la nostra Società e tutte le imprese Italiane, con il chiaro obiettivo di aiutarle a rafforzare la liquidità, la resilienza e la competitività complessiva. Tutto questo con una importante attenzione alla sostenibilità e al sostegno al Green New Deal Italiano”, ha dichiarato Felice Romano, amministratore unico de La Regina di San Marzano. “Il sostegno al Gruppo La Regina San Marzano mira a valorizzare la lavorazione di una delle coltivazioni più importanti del nostro Paese, quella del pomodoro. Grazie agli investimenti che l’azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità dell’indipendenza energetica. Progetti che Intesa Sanpaolo condivide e promuove, in coerenza con le iniziative del Pnrr”, ha sottolineato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. (Ren)