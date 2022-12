Napoli: domani a Palazzo San Giacomo la distribuzione dei doni raccolti con 'Giocattolo Sospeso'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Palazzo San Giacomo inizierà la distribuzione dei doni raccolti con 'Giocattolo Sospeso' Alle ore 15 di domani, nel cortile di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell'assessore ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani e dell'assessore al Welfare Luca Trapanese, inizierà la distribuzione dei doni natalizi raccolti con il "Giocattolo sospeso" tramite la rete di negozianti che hanno aderito all'iniziativa e la piattaforma online. Parteciperanno alla consegna dei doni alcuni bambini ucraini che passeranno il loro primo Natale lontani da casa, i figli degli operai della ex Whirpool e una rappresentanza di bambini delle educative territoriali cittadine. L'iniziativa sarà anche l'occasione per premiare l'impegno civico di Genny Paradisone, bambino napoletano che si è distinto per le attività sociali svolte a favore dei suoi coetanei più bisognosi. (Ren)