Napoli: presentato in consiglio comunale il rapporto annuale delle iniziative contro le mafie di Libera (3)

- "Volevamo come Consiglio Comunale quest'anno recuperare un momento di confronto su un tema importante, purtroppo, come quello della permeabilità delle istituzioni alla alla criminalità organizzata – ha osservato la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato - I fatti accaduti in Europa ci ricordano che le istituzioni devono alzare il livello dell'attenzione e del controllo su questo fronte e bisogna sempre parlarne ed essere in prima linea rispetto a queste tematiche. Inoltre, come ufficio di Presidenza abbiamo voluto quest'anno dare un segnale concreto di vicinanza all'economia legale sostenendo la rete delle imprese che attraverso Nco, Nuova Cooperazione Organizzata, lavorano e danno occupazione nei beni confiscati producendo prodotti tipici dei nostri territori, di ottima qualità, che vengono confezionati nel Pacco alla Camorra". (Ren)