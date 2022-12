Pozzuoli: pista su ghiaccio, musica e cabaret per il Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste festività hanno portato decine di migliaia di persone a visitare la nostra meravigliosa città. Questo ci dimostra che siamo sulla strada giusta. É solo l'inizio di un percorso che mira, attraverso gli eventi, a valorizzare le nostre straordinarie risorse culturali, enogastronomiche, archeologiche, ambientali e naturalistiche. Per la prima volta abbiamo aperto il rione Terra, vero simbolo della nostra rinascita, che può e deve diventare il volano dello sviluppo della Pozzuoli futura. La notte di Capodanno saremo tutti insieme a ridere, cantare ed emozionarci grazie ai meravigliosi artisti che si alterneranno sul palco di piazza della Repubblica, il cuore pulsante della nostra città, per dare l'addio al 2022 e salutare con gioia il nuovo anno che verrà", ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. "Una notte stellata, una notte di magia ci aspetta nell'agorà della nostra città, piazza della Repubblica, la notte di Capodanno. L'obiettivo è far diventare questo appuntamento non solo fisso, ma unico nel suo genere, perché la location è la nostra terra, che brilla di luce propria. Quello di Pozzuoli sarà un Capodanno all'insegna dell'allegria e del divertimento. Molti, come si evince dal cartellone, saranno gli artisti che saliranno sul palcoscenico e diversi i generi per dare risposte ad un pubblico eterogeno, giovane e meno giovane. Immaginate uno show di alto spessore che abbia come scenario i luoghi più suggestivi della nostra terra quei luoghi vogliamo che siano sempre più rivalutati e conosciuti. Piazza della Repubblica è a due passi dal porto, dal mare, vogliamo che sia piena di sorrisi", ha concluso il vicesindaco e assessore al Turismo, Filippo Monaco. (Ren)