Natale: questa mattina presentate le iniziative delle Acli di Napoli per le festività

- Questa mattina, presso l'Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini a Napoli, sono state presentate le iniziative delle Acli di Napoli per le festività natalizie alla presenza di Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli, Mons. Luigi Castiello, segretario generale del Comitato Disabilità Unite e consigliere delegato di Acli Beni Culturali Napoli, Pasquale Gallifuoco, presidente Acli Beni Culturali Napoli. "Quest'anno con 'Altri Natali', abbiamo voluto sostenere eventi e spettacoli che, attraverso uno sguardo interculturale, restituissero una visione più ampia del Natale, creando momenti di autentico contatto tra tradizioni culturali diverse. Sono molto contento di come le realtà associative del territorio hanno risposto alla nostra iniziativa, con progetti originali e di grande qualità, confermando che Napoli e' capitale dell'accoglienza e della creatività", ha detto Luigi Carbone (presidente Commissione Cultura comune di Napoli), a margine della conferenza stampa. "In programma, tre concerti di canti liturgici e musiche religiose copte, maronite, islamiche e bizantine, per conoscere e respirare le ricchezze espressive delle atmosfere natalizie euro-mediterranee e aprire uno spazio d'incontro e di dialogo interconfessionale tra Popoli" ha detto Pasquale Gallifuoco, presidente Acli Beni Culturali Napoli, nel presentare gli eventi. (ren)