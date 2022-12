Napoli: Camera di Commercio approva Bilancio di Previsione e nuovo Statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha approvato il Bilancio Previsionale 2023. Ratificata anche la modifica dello Statuto, ai sensi della legge 580 del 1993 che porta da 33 a 25 il numero dei componenti dell'Assise. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha tracciato un breve bilancio dell'attività svolta: "Negli ultimi periodi siamo stati costretti a registrare attacchi tesi a delegittimare il ruolo della Camera e della Presidenza da parte dei consiglieri di minoranza. Questioni che sono state anche ampiamente raccontate dai media con un danno conseguente per l'immagine dell'ente di cui si deve fare carico chi se ne rende promotore. Considerato che le associazioni datoriali dovrebbero avere come stella polare l'interesse delle imprese e non la ricerca della polemica strumentale a ogni costo, ciò che è accaduto è inaccettabile. Alcuni si sono messi sull'Aventino prendendo decisioni sbagliate e raccontando falsità. Vorrei ricordare che noi abbiamo ereditato una Camera di Commercio, dove chi oggi è all'opposizione era al governo, in cui per smaltire le pratiche occorrevano anche otto mesi. Oggi siamo a 72 ore e in alcuni casi anche 'a vista' tanto da farci diventare la prima Camera di Commercio d'Italia per il rilascio delle certificazioni". (segue) (ren)