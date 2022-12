Sanità: al Cardarelli di Napoli sistema robotico da 2 milioni e mezzo affianca neurochirurghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via presso l'Uoc di Neurochirurgia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, diretta da Claudio Schönauer, le prime operazioni eseguite con il sistema robotico di ultima generazione Cirq Robotic Arm che consente interventi oncologici craniali e spinali di media e bassa intensità, attraverso un approccio unico, innovativo e rivoluzionario. "Questa tecnologia acquistata attraverso l'impiego dei Fondi della Rete Oncologica regionale per un costo di circa 2 milioni e mezzo di euro - si legge in una nota - si compone di un Neuronavigatore, uno speciale tavolo operatorio, una Tac intraoperatoria ed un braccio robotizzato comandato direttamente dal Neuronavigatore". "Questa tecnologia - ha proseguito la nota - in Italia è disponibile solo in due strutture ospedaliere e permette di operare con una precisione millimetrica rispondendo alle impostazioni pre-operatorie programmate dallo specialista neurochirurgo. Un sistema integrato di navigazione consente di visualizzare in tempo reale le manovre chirurgiche, riducendo drasticamente il margine d'errore. Il sistema, composto da un braccio articolato che ha la dimensione di un braccio umano è collegato ad un software di navigazione mediante l'acquisizione delle immagini attraverso microscopi di ultima generazione che consentono la visualizzazione sulle aree di intervento. Il chirurgo, in questo modo, può raggiungere un livello di precisione elevatissimo, con una pianificazione delle traiettorie ad oggi non realizzabile".(ren)