Governo: Cdm scioglie Consiglio comunale di Sparanise (Caserta)

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione dell’accertata presenza di forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise (Caserta) e l’affidamento della gestione del Comune a un’apposita commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)