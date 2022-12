© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Presentazione del rapporto annuale di iniziative intraprese per la lotta contro le mafie da parte degli esponenti di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". All'incontro, promosso e organizzato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Napoli, interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore alla Legalità Antonio de Iesu. Nel corso dell'evento verrà presentata inoltre l'iniziativa, sostenuta quest'anno dall'Ufficio di presidenza, del "Pacco alla Camorra", un paniere di prodotti di agricoltura realizzato dalla Nuova Cooperazione Organizzata (Nco), il cui ricavato sarà devoluto alla rete delle cooperative sociali che operano sui beni confiscati alle organizzazioni criminali. Napoli, Sala Consiliare - via Verdi (ore 9.30) (segue) (Ren)