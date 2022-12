Sviluppo sostenibile: Forum Cnpr, Patriarca (Fi): da governo 565 mln per Green new deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per promuovere un consumo più responsabile occorre lavorare ad un profondo cambiamento culturale nella nostra comunità. Bisogna insistere molto sulla formazione delle giovani generazioni e, accanto a questo, serve un'azione di governo che riesca a utilizzare la leva fiscale per favorire gli investimenti da parte delle imprese sul piano tecnologico e digitale. Dobbiamo creare le condizioni più favorevoli per cogliere le opportunità offerte dal Pnrr sia per ciò che riguarda la transizione ecologica che per vincere la sfida della sostenibilità". Queste le parole di Annarita Patriarca (Forza Italia), segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, nel corso del webinar "Affrontare il presente con uno sguardo sul futuro: obiettivi di investimento sostenibile e politiche ESG" promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. "Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha proseguito l'onorevole Patriarca - abbiamo sottoscritto impegni importanti con l'Europa. Adesso bisogna far sì che queste risorse siano spese bene. Nella manovra di bilancio, fatta necessariamente in tempi rapidi visti i tempi di insediamento del nuovo governo, si vedono già i primi segnali concreti che vanno nella direzione di una economia sostenibile come lo stanziamento di 565 milioni di euro che Sace destinerà a copertura delle operazioni in ambito Green new deal". (segue) (Ren)