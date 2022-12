Sviluppo sostenibile: Forum Cnpr, Patriarca (Fi): da governo 565 mln per Green new deal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi ai criteri Esg sono al centro dell'intervento di Ilaria Cavo (Noi Moderati) vice presidente della Commissione Attività produttive): "Quando parliamo di investimenti sostenibili, di energia da fonti rinnovabili o più complessivamente di green new deal oltre che di parametri Esg, ritengo fondamentale non avere approcci ideologici o punitivi bensì ragionare in termini di premialità, anche fiscale, per le aziende che applicano lo schema Esg. Ci sono diversi fattori da tenere presente in questa corsa all'innovazione. La sostenibilità ambientale è solo uno degli obiettivi tracciati dal Pnrr. C'è tutta la materia inerente le pari opportunità da applicare all'interno delle aziende. Su questo tema ci stiamo battendo per l'estensione del congedo parentale da uno a tre mesi in più, dei quali il primo all'80% della retribuzione e i due successivi al 67%, prevedendo come destinatari del provvedimento entrambi i genitori. E possiamo aggiungere anche altri obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come le semplificazioni normative, la transizione digitale. Compito della politica è quello di stimolare le aziende a seguire queste direttrici". Un esempio pratico di applicazione dei criteri Esg viene proprio dal bilancio sociale approvato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri come ha sottolineato Maria Vittoria Tonelli, commercialista e Consigliera d'amministrazione Cnpr: "La cassa ha approvato il proprio bilancio sociale nel pieno rispetto dei criteri ESG. E' il frutto di una serie di attività e di investimenti delle somme versate dagli associati seguendo i criteri di una finanza responsabile e prudente a garanzia di tutti i contribuenti. La Cassa, oltre alle consuete analisi dei profili degli investimenti, ha scelto di aggiungere quella dei fattori ESG applicandoli non solo per gli investimenti diretti ma anche per quelli gestiti da terzi in base alle deleghe conferite. Il bilancio sociale, che è rendiconto non finanziario, ha certificato la nostra linea d'azione portata avanti all'insegna della sostenibilità economica sia per le forme di previdenza che di assistenza. La nostra attenzione alla sostenibilità sociale, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni stesse dei lavoratori, alle attività che tendono alla riduzione delle emissioni in atmosfera conferma che la Cassa è a tutti gli effetti un ente Esg con una straordinaria attenzione all'ambiente". Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Eleonora Linda Lecchi (commercialista e revisore dei conti dell'Odcec di Bergamo) e Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione Cnpr): "Redditività e sostenibilità è un binomio di difficile coesistenza nelle strategie delle imprese, soprattutto con le attuali condizioni di rincaro dei costi di produzione e di crisi economica generale del Paese. L'applicazione dei principi di una finanza sostenibile deve andare di pari passo con la sensibilità collettiva su prodotti e servizi che rispondono a questi requisiti e il Pnrr è un'occasione da non perdere per sostenere le aziende a fare fronte ai costi da sostenere per rispondere a queste esigenze. Altrettanto importante è la fase del controllo che questi processi non si concretizzino solo in un 'green washing' ma siano sostanziali. Riteniamo necessario anche l'adozione di misure sovranazionali che allineino criteri e normative a livello globale onde evitare, come accade adesso, che si verifichino insostenibili divari in termini di concorrenza". (Ren)