Cultura: dal 26 al 30 dicembre “Costellazioni” di Nick Payne per la regia di Roberto Solofria in prima assoluta al Teatro Civico 14 di Caserta

- Dal 26 al 30 dicembre approda al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) in prima assoluta "Costellazioni", nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14, testo del britannico Nick Payne, per la regia di Roberto Solofria, anche in scena con Ilaria Delli Paoli. Il testo di Payne, vincitore nel 2012 dell'Evening Standard Theatre Awards per la migliore opera teatrale, esplora le infinite possibilità degli universi paralleli, applicandole alla coppia formata da Roland, un apicultore e di Marianne, ricercatrice e studiosa di fisica quantistica. Costellazioni racconta una storia d'amore attraverso le leggi della teoria del caos: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte, e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in maniera diversa.(Ren)