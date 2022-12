Imprese: Intesa Sanpaolo e Sace sostengono La Regina di San Marzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Sace sostengo La Regina di San Marzano SpA, azienda conserviera con sito produttivo a Scafati (SA) e parte del distretto di Nocera, con tre linee di finanziamento per un totale di 10 milioni di euro. Sace è intervenuta con i suoi strumenti a sostegno della liquidità e degli investimenti per la crescita e sostenibilità dell’azienda campana, assistendo con le proprie garanzie due delle linee di credito. L’investimento della società “La Regina di San Marzano di Antonio Romano SpA” è destinato all’incremento della capacità produttiva dello stabilimento di Scafati attraverso l’ottimizzazione della linea rossa con particolare riferimento alla produzione di sughi pronti. Una produzione destinata al mercato del Nord America, in particolare degli Stati Uniti e frutto del know-how della società e della tradizione della Famiglia Romano che ha raggiunto ormai la terza generazione. L’investimento punta inoltre al miglioramento della sostenibilità ambientale con la realizzazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione istallato su un nuovo capannone di circa 14.000 mq realizzato in una nuova area alle spalle dello storico opificio destinato in una prima fase allo stoccaggio delle merci e dei prodotti finiti, ma predisposto già ad accogliere parte della produzione. Conseguenza diretta di ciò sarà anche un efficientamento dell’attuale logistica. L’investimento è relativo anche all’ampliamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e degli scarti di produzione. Interventi che per tipologia e caratteristiche beneficiano delle garanzie di Sace e sono stati concessi da Intesa Sanpaolo tramite i finanziamenti denominati S-Loan Esg al fine di supportarle nel conseguimento degli obiettivi Esg. (segue) (Com)