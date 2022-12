Imprese: Intesa Sanpaolo e Sace sostengono La Regina di San Marzano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1972, il fondatore Antonio Romano inizia un percorso imprenditoriale incentrato sulla valorizzazione dei prodotti della sua terra ed in particolare del pomodoro San Marzano, da cui origina nel 1983 la denominazione della propria azienda ed il relativo marchio “La Regina di San Marzano”. L’efficientamento dei processi produttivi e l’ottimizzazione dei livelli qualitativi della produzione hanno sempre rappresentato un carattere distintivo fondamentale dell’azienda contribuendo al raggiungimento di posizioni di leadership sui mercati internazionali. L’azienda conserviera detiene infatti anche La Regina Usa Inc con sede a New York e la Vera Trima Inc con sede in Canada, entrambe attive sui principali mercati di sbocco Usa e Canada eccellendo in termini di crescita e di marginalità. L’azienda campana ha costruito negli anni un rapporto solido con il Gruppo Sace, che l’ha già affiancata nei suoi piani di internazionalizzazione e la supporta oggi nei suoi progetti di incremento della produttività, di transizione ecologica e di efficientamento energetico. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. Questa operazione, realizzata grazie alle sinergie con la Rete sul territorio di Sace, rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Com)