Pnrr: Mase, messa a dimora per 1,8 milioni di alberi, superato obiettivo previsto per 2022

- Via libera alla messa a dimora di oltre un milione e 800 mila alberi in undici città italiane: il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha raggiunto entro i termini l'obiettivo definito dalla road map europea per il 2022 relativo alla misura "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ( M2C4 3.1), superando il traguardo previsto con un investimento che al momento coinvolge le città metropolitane di Torino, Genova, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari. Le tipologie di specie seminate o piantate, secondo specifici criteri ecologici di sostenibilità, sono 110, di cui 55 arboree e 55 arbustive. "È un grande investimento pubblico che mira a preservare e rafforzare la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria" ha affermato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "Si tratta di un passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo finale di piantare entro il 2026 almeno sei milioni e seicentomila alberi in 14 Città metropolitane, coprendo in totale 1.268 Comuni - pari al 15,47 per cento del territorio nazionale, dove vivono più di 21 milioni di persone. Come Mase e come governo stiamo lavorando intensamente per conseguire tutti i traguardi del secondo semestre 2022, per poter presentare a Bruxelles la terza richiesta di pagamento entro la fine di dicembre prossimo. Siamo in dirittura d'arrivo", ha aggiunto. (segue) (Com)