Digitale: Rapporto Auditel-Censis, connesso l’87,2 per cento delle famiglie italiane

- La stragrande maggioranza delle famiglie italiane, l’87,2 per cento del totale, ha in casa almeno un dispositivo connesso oltre alla tv, tradizionale o smart, con quasi cinque milioni di famiglie che si sono definitivamente accomodate nel digitale e dispongono di un kit completo che comprende almeno una smart tv, uno smartphone, un computer e un tablet. È quanto si legge nel quinto rapporto Auditel-Censis "La transizione digitale degli italiani", presentato questa mattina a palazzo Giustiniani, a Roma. “Restano esclusi dalla modernità tremila nuclei che non hanno nessun device e, soprattutto, quasi due milioni di famiglie che possiedono solo la tv tradizionale e non hanno neppure lo smartphone. Sono le stesse famiglie, composte per lo più da anziani soli, che non sono collegate al web”, si legge ancora. (Rin)