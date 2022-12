Qatar: De Luca, indignato. Per 15 anni Pd in mano a miserabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono cose vergognose. Al di là dell'indignazione per i fenomeni corruttivi, quello che mi colpisce di più rispetto al Pd è constatare come il partito sia stato per 15 anni in mano a un gruppo dirigente di miserabili, al di là di questa vicenda che è una vicenda singola su cui interverranno i giudici. Miserabili sul piano politico, costituito al 99% da presuntuosi e all'1% da totali nullità politiche, salvo qualche rarissima eccezione. Quello che indigna ancora di più è che quelli che hanno governato questo partito continuano a dare le carte, a fare interviste, ad assumere incarichi, pur essendo totalmente al di fuori della società italiana. Anime morte, c'è da essere indignati ancora di più". E' quanto ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento alla stazione centrale di Napoli. (Ren)