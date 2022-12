Napoli: cena di solidarietà per la popolazione ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libera Campania, Fondazione Pol.i.s., Coordinamento Campano familiari vittime innocenti della criminalità hanno organizzato per martedì 20 dicembre una cena di solidarietà per la popolazione ucraina. L'iniziativa andrà a sostenere la missione Med Care for Ukraine di approvvigionamento di beni e farmaci di Mediterranea Napoli. Per partecipare alla cena è richiesta una donazione minima di 30 euro. La cena si terrà nella sala del circolo Arci CuciNapoliEst, la cucina sociale che accoglie un percorso di riscatto di donne e giovani del quartiere Ponticelli, sita nel centro polifunzionale Ciro Colonna di via Curzio Malaparte 90. L'inaccettabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha riportato nel cuore dell'Europa la guerra che si avvia a diventare un conflitto globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell'Europa intera. Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, vittime di bombardamenti, violenze, discriminazioni, stupri, torture. Per questo le organizzazioni organizzatrici si impegnano ad aiutare, sostenere e soccorrere il popolo ucraino. (segue) (Ren)