Campania: presentati questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli tre nuovi treni destinati al trasporto regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la realizzazione di un programma gigantesco di rinnovamento di tutto il parco di mezzi pubblici su gomma e su ferro. Stiamo rinnovando tutto il servizio di trasporto pubblico in Campania. In questo caso consegniamo alle Ferrovie dello Stato altri due treni straordinari che entreranno in servizio uno sulla linea San Giovanni-Barra, l'altro sulla linea Campi Flegrei-Pozzuoli. Sono treni davvero straordinari, davvero all'avanguardia in Italia e fanno parte di un programma, questo che riguarda solo le Ferrovie dello Stato, per realizzare 37 nuovi treni - ne abbiamo già consegnati 17 - e 19 treni revampizzati e completamente ristrutturati. L'obiettivo è di avere per il 2025 un'anzianità dei nostri treni che passa da 43 a 11 anni: il parco veicoli su ferro più moderno d'Italia". Lo ha affermato questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione, alla stazione centrale di Napoli, dei tre nuovi treni destinati alla regione, altra tranche della fornitura di complessivi 37 nuovi treni, previsti dal Contratto di Servizio con Fs Italiane. I treni Pop sono costituiti da 4 carrozze e possono trasportare fino a 502 viaggiatori totali. Sono dotati di 8 posti per le bici, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Costruiti negli stabilimenti Alstom, i Pop rispondono alla politica di sostenibilità ambientale consumando il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione. "Queste sono vetture - ha aggiunto De Luca - costruite da Hitachi, le gare le abbiamo fatte tre anni fa, ma abbiamo alle spalle due anni di Covid che hanno rallentato le attività delle fabbriche e soprattutto abbiamo alle spalle un periodo nel quale è venuto a mancare il materiale ferroviario, il materiale elettrico e dunque realizzare oggi treni nuovi è una grande impresa, siamo veramente soddisfatti". "Oggi - ha evidenziato Sabrina De Filippis, direttrice Business regionale Trenitalia - è una giornata molto importante perché inauguriamo in Campania un treno nuovissimo, definito Pop, ad un piano, con un allestimento metropolitano dedicato ai collegamenti dei nodi delle città. È il primo in assoluto in Italia con questa configurazione. Si tratta di 12 treni che verranno consegnati entro il 2023, oggi ne abbiamo già 3 che entrano in servizio domani e hanno la grande novità che possono portare a bordo le bici perché stiamo immaginando la mobilità campana e di Napoli sempre più green. Vanno ad aumentare notevolmente il numero dei posti seduti e con le loro caratteristiche potranno aumentare fino al 25% i collegamenti della metropolitana. Oggi abbiamo circa 100mila posti, così potremmo togliere oltre 6mila auto dal circuito cittadino. Nelle aree metropolitane la frequenza dovrebbe passare da 7 minuti e mezzo a 5 minuti". Nel corso della cerimonia è stato presentato anche un nuovo treno Rock, il nono dei 25 complessivi in arrivo in Campania che, con la nuova offerta invernale, sono utilizzati anche sulla direttrice Napoli-Salerno-Sapri. (Ren)