Sanità: Nappi (Lega), il diritto alla salute non si sospende

- "Gravissimo quanto sta avvenendo nei confronti di molti cittadini che si sono visti bloccare le prestazioni sanitarie da parte dell'Asl Napoli 1 per presunti debiti relativi al pagamento dei ticket. Una situazione paradossale che, cosa ancor più grave, lede i più deboli, e che ho già denunciato in seguito alle segnalazioni che mi sono giunte da tantissime persone che ricadono nel Distretto 51 dell'Asl Na3 Sud. In quell'occasione, dalla direzione generale fu risposto che non vengono mai negate prestazioni sanitarie agli utenti, ma alla luce di quanto si registra anche per l'Asl Na1, sorge più di un fortissimo dubbio che si tratti di un comportamento generale e di un disegno unitario, rispetto ai quali torneremo a chiedere che si faccia luce immediatamente, per evitare l'ennesima tragedia sulla pelle dei cittadini nella disastrosa e disastrata sanità campana targata De Luca. Il diritto alla salute non si sospende". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)