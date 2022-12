Napoli: presentato in consiglio comunale il rapporto annuale delle iniziative contro le mafie di Libera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come comune abbiamo una quantità significativa di beni confiscati, alcuni attribuiti altri non ancora attribuiti ad associazioni o enti – ha detto il sindaco Manfredi - abbiamo riorganizzato completamente il servizio con una direzione ad hoc ed una struttura tecnica di supporto per fare in modo che se ne accelerasse il riutilizzo ed abbiamo alcuni progetti importanti, anche innovativi, ad esempio destinarli ad una rete di accoglienza per i senza fissa dimora. Il riutilizzo di questo patrimonio richiede risorse tecniche ed economiche significative ed ha una grande valenza anche dal punto di vista simbolico; ma è duplice anche lo svantaggio, quando non si riutilizza il bene si lancia infatti anche un messaggio negativo che fa pensare che i beni sottratti vengano abbandonati e la criminalità sia in grado di gestire meglio dell'ente pubblico. Questo è un messaggio devastante perciò è necessario mettere a disposizione delle associazioni questa rete di beni e dare, attraverso essi, una risposta anche ai grandi temi delle nostre città". "Purtroppo esiste la difficoltà tecnica di non riuscire quasi mai ad utilizzare totalmente un bene appena ricevuto ed abbiamo una forte carenza di personale tecnico che in questa prima fase è davvero indispensabile – ha spiegato l'assessore ai beni confiscati Antonio De Iesu - Per sopperire a queste lacuna abbiamo appena sottoscritto una convenzione con l'Istituto Tecnico "Della Porta" che, nell'ambito dei progetti scuola- lavoro, ci aiuterà a realizzare il fascicolo di ogni bene confiscato facendo fare ai ragazzi dell'ultimo anno esperienza sul campo. C'è poi un'altra convenzione con il Demanio che ci consentirà di quantificare le risorse occorrenti per riqualificare i vari beni confiscati da destinare a riutilizzo sociale". (segue) (Ren)