Legge bilancio: Gualtieri, rischio minori entrate per Roma, appello a Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con la legge di bilancio in discussione in parlamento c'è un rischio di minori entrate nelle casse comunali di Roma e per realizzare i concorsi per assumere mille nuovi agenti della polizia locale entro il Giubileo "abbiamo bisogno di risorse, per questo ho ribadito l'appello sui rischi che possono arrivare per le casse comunali dalla legge di bilancio, con il taglio delle multe e dell'Imu". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al Viminale a termine dell'incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con i sindaci di Milano e Napoli. (Rer)