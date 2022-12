Casa: Manfredi, insieme a Sala e Gualtieri chiesto grande Piano per il Paese, servono alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle occupazioni abitative Roma e Napoli, condividono una situazione simile, e tra sindaci "ci stiamo già interfacciando" e "abbiamo chiesto e chiederemo" al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini "un piano casa per il Paese". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Viminale a margine dell'incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con i sindaci di Roma e Milano. "Sia con Gualtieri che con Sala abbiamo l'abitudine di confrontarci sui problemi e sulle possibili soluzioni - ha aggiunto -. Viviamo problematiche molto simili e c'è il grande tema della casa che va affrontato da un lato con il ripristino delle regole, dall'altro ampliando l'offerta è rispettando le fragilità. Soltanto in questo modo si riesce a dare una risposta efficace nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione. Se chiederemo insieme un piano casa a Salvini? Ne abbiamo già parlato oggi, abbiamo chiesto un piano casa - ha sottolineato Manfredi -. È un tema fondamentale, da troppi anni non si parla di casa in Italia. Con la crisi economica, sia per i fragili, sia per le coppie giovani, abbiamo la necessità di tornare a un grande Piano casa per il Paese". (Rer)