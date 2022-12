Covid: 174.652 nuovi positivi nell’ultima settimana, - 21 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana 9-15 dicembre 2022 sono stati registrati 174.652 nuovi casi di Covid-19 con una variazione di -21,0 per cento rispetto alla settimana precedente quando si erano contati 221.154 nuovi positivi. E’ quanto emerge dal monitoraggio del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel Paese nell'ultima settimana. I deceduti sono 719 con una variazione di +4,8 per cento rispetto ai sette giorni prima. 1.093.207 i tamponi processati con un calo del 13,0 per cento rispetto alla settimana precedente quando erano stati 1.256.722 quelli processati. Il tasso di positività si attesta al 16,0 per cento con una variazione di -1,6 per cento rispetto alla settimana precedente quando era al 17,6 per cento.(Rin)