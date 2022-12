Sicurezza: Piantedosi incontra sindaci Roma, Milano e Napoli "più polizia locale e autonomia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo nodo da sciogliere sarà il rafforzamento dei corpi della polizia locale e la riforma della stessa. Misura annunciata dal ministro, già prefetto di Roma, ma su cui ancora non sono state dettate tempistiche. I sindaci potranno conquistare una maggiore autonomia nella gestione e strutturazione del corpo della polizia locale, mentre le nuove assunzioni già programmate stanno facendo migliorare il trend sul turn over. A Roma, ad esempio, per 500 nuovi agenti assunti ne sono andati in pensione 400. E sia a Milano che a Napoli a dicembre arriveranno rinforzi. "C'è un trend che non è ritenuto ancora soddisfacente da parte dei sindaci, seppur sia un trend crescente. C'è un saldo che è positivo ma c'è il problema di supportare i sindaci con le polizie locali. Ho rinnovato l'offerta - ha detto Piantedosi - a mettere mano a un progetto complessivo di riforma delle polizie locali per consentire ai sindaci una più ampia possibilità di manovra per gestire la strutturazione e l'impiego della polizia locale". (segue) (Rer)