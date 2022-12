Sicurezza: Piantedosi incontra sindaci Roma, Milano e Napoli "più polizia locale e autonomia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia sia il sindaco di Milano che quello di Napoli hanno ribadito la necessità di ringiovanire gli organici per renderli più efficienti. "Sono d'accordo con il ministro, un passo è stato fatto ma è chiaro che noi vogliamo di più. I milanesi temono molto i reati predatori. Milano è una città che si muove tanto e i milanesi sono molto attenti nel chiedere che non si perda di vista l'aspetto del controllo", ha spiegato Sala. "C'è il tema della percezione della sicurezza nei nostri territori, di avere un rafforzamento degli organici. Abbiamo corpi che pagano il turn over e vanno ringiovaniti. Serve un aggiornamento tecnologico degli strumenti di videosorveglianza", ha chiarito Manfredi. (segue) (Rer)