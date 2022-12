Napoli: domani a Ponticelli "Scinn dalle Stelle" con sport gratuiti insieme a giovani e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 17 dicembre alle ore 10.00 al quartiere Ponticelli di Napoli in via Curzio Malaparte 42, avrà inizio l'evento "Scinn dalle Stelle". È una tappa di Scinn - Sport Comunità Integrazione Nuove Narrazioni, progetto dell'associazione Nea Napoli Europa Africa sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e messo in campo nei quartieri della zona Est di Napoli insieme a diverse realtà associative, le scuole e il Comune di Napoli. L'evento racchiuderà momenti di sport e un'occasione per raccontare le positive esperienze portate avanti da associazioni e scuole della zona orientale di Napoli. L'iniziativa è aperta gratuitamente a giovani, famiglie e altre realtà del territorio. Prenderanno parte gli assessori del Comune di Napoli Emanuela Ferrante (sport e pari opportunità) e Maura Striano (istruzione e famiglia). (ren)