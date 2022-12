Sicurezza: Piantedosi, proposto riforma polizia locale, a sindaci più autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro al Viminale "ci siamo confrontati sulle maggiori risorse da destinare alla sicurezza dei territori, abbiamo parlato degli organici delle forze di polizia e della polizia locale. C'è un trend che non è ritenuto ancora soddisfacente da parte dei sindaci, seppur sia un trend crescente. C'è il problema di supportare i sindaci con le polizie locali. Abbiamo sviluppato primi spunti in tal senso. Ho rinnovato l'offerta a mettere mano a un progetto complessivo di riforma delle polizie locali per consentire ai sindaci una più ampia possibilità di manovra per gestire la strutturazione e l'impiego della polizia locale". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Viminale a termine dell'incontro con i sindaci di Roma, Milano e Napoli. (Rer)