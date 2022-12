Inflazione: Istat, a novembre stabile all’11,8 per cento su anno, + 0,5 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell’11,8 per cento su base annua (come nel mese precedente e confermando la stima preliminare). Lo riferisce l’Istat. L’inflazione rimane stabile su base tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa: da un lato rallentano i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +79,4 per cento a +69,9 per cento), degli Alimentari non lavorati (da +12,9 per cento a +11,4 per cento) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +7,2 per cento a +6,8 per cento); dall’altro accelerano i prezzi degli Energetici regolamentati (da +51,6 per cento a +57,9 per cento), dei Beni alimentari lavorati (da +13,3 per cento a +14,3 per cento), degli Altri beni (da +4,6 per cento a +5,0 per cento) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,2 per cento a +5,5 per cento). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,3 per cento a +5,6 per cento; quella al netto dei soli beni energetici sale da +5,9 per cento a +6,1 per cento. Su base annua, i prezzi dei beni mostrano un lieve rallentamento (da +17,6 per cento a +17,5 per cento), mentre rimangono stabili quelli dei servizi (+3,8 per cento); si ridimensiona, quindi, di poco, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -13,8 di ottobre a -13,7 punti percentuali). (segue) (Com)