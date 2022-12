Campania: Grimaldi, vicinanza e auguri di pronta guarigione ad allevatore ricoverato dopo abbattimento vitelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e un augurio di pronta guarigione all'allevatore che ieri ha accusato un malore dopo aver vissuto la tragica esperienza di veder abbattere i vitelli della sua azienda, ora ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli". Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale della Campania, in riferimento all'episodio accaduto ieri ad un allevatore casertano. "La grave ingiustizia che sta subendo tutto il comparto degli allevatori è dovuta unicamente ad una inadeguata ed incomprensibile strategia messa in atto dalla Regione Campania per eradicare la brucellosi", ha continuato Grimaldi. "Lo abbiamo denunciato più volte, in più sedi soprattutto istituzionali. Continueremo a farlo - ha concluso - ancor di più e con più forza, perché quello che sta accadendo va davvero oltre ogni ragionevolezza". (ren)