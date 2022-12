Campania: Ciampi (M5s), si discuta la mia legge sui lobbysti in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ arrivato il momento di disciplinare la presenza dei lobbysti in Regione Campania. Lo scandalo al Parlamento europeo impone di portare subito in discussione in Consiglio regionale la proposta del M5s di legge sui lobbisti. Rimane assegnata a due commissioni la proposta di legge che ho depositato l’11 febbraio 2021 su 'Misure per la trasparenza e la rappresentanza degli interessi nell'attività di lobbying nei processi decisionali pubblici' di cui sono primo firmatario. La norma definisce le modalità di accreditamento e delinea le prerogative e i doveri dei portatori di interesse (stakeholders). Si tratta di un’importante misura che in questi giorni torna di attualità dopo le vicende che riguardano i casi di presunta corruzione al parlamento europeo. Le attività lobbistiche devono essere regolate e sottoposte a misure che garantiscano trasparenza all’attività dei lobbisti anche in consiglio regionale. Se la rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali è lecita, quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici; la mancanza di trasparenza sul processo decisionale e su chi lo influenza, può erroneamente far dedurre un accostamento a pratiche di corruzione. Proprio in mancanza di normative di settore o di un registro nazionale dei lobbisti, il fenomeno si è sviluppato in modo per lo più informale". A denunciarlo è il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi, primo firmatario della proposta di legge. (segue) (ren)