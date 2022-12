Sicurezza: Piantedosi incontra sindaci Roma, Milano e Napoli "più polizia locale e autonomia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra situazione è quella della Capitale, dove serviranno circa un migliaio di nuovi agenti in vista del Giubileo del 2025. "Registriamo una lieve positiva flessione del trend sull'organico della polizia locale ma c'è la necessità di 800-1.000 ingressi prima del Giubileo", ha detto Gualtieri. Il sindaco di Roma, però, ha anche fatto appello al ministro affinché il governo si faccia carico dei rischi di minori entrate nelle casse comunali, che potrebbero scaturire dalla legge di bilancio in discussione nelle commissioni parlamentari. Secondo i sindacati, Cgil e Uil di Roma - che oggi, tra l'altro, hanno indetto uno sciopero proprio contro la manovra - tra taglio delle cartelle esattoriali e dell'Imu, il Campidoglio potrebbe avere un buco fino a 300 milioni di euro nei prossimi bilanci. E i concorsi per assumere nuovi agenti della polizia locale hanno dei costi. "Abbiamo bisogno di risorse, per questo ho ribadito l'appello sui rischi che possono arrivare per le casse comunali dalla legge di bilancio, con il taglio delle multe e dell'Imu", ha chiarito Gualtieri. (segue) (Rer)